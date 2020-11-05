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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация региона и передача границы расходятся с минскими договоренностями. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает hromadske.

Спикер Путина заявил, что не владеет информацией, передала ли Украина Москве свой план действий по достижению мира на Донбассе.

В то же время, по его словам, предложение о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы «расходится с минскими договоренностями».

Также Песков сказал, что «встреча yормандской четверки ради самой встречи бессмысленна», результатом должно стать по меньшей мере подведение итогов выполнения «Минску-2».

Напомним, глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
ForUm

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