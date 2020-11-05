Верховная Рада рассмотрит законопроект №4304 о возобновлении е-декларирования и уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества на следующей пленарной неделе в течение 17-20 ноября.

Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента 5 ноября.

«В понедельник почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции в отношении законопроекта №4304 «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины». Подписали 126 народных депутатов, если я не ошибаюсь. Но по непонятным для меня причинам вчера, после того как был рассмотрен этот документ, и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня, после того, как профильный комитет его рассмотрел и предложил Верховной Раде рассмотреть его за основу и в целом, один из наших коллег Александр Дубинский внес альтернативный законопроект №4304-1. Я не буду комментировать это действие. Но вы знаете, что Верховная Рада не нарушает законы, мы сегодня не можем рассмотреть этот законопроект, потому что нет заключения комитета. Я думаю, что мы сейчас сократим сроки (для его подготовки. - Ред.) и рассмотрим его на следующей пленарной неделе с пакетом других законопроектов, которые так же важны для урегулирования этого кризиса», - пояснил Разумков.

Рада проголосовала за сокращение наполовину сроков подготовки в первом чтении законопроекта №4304 «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины» и альтернативного ему №4304-1. Это решение поддержали 292 народных депутата.

Напомним, 3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.