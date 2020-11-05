За прошедшие сутки, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Кроме того, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы отмечено пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника.
С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений перемирия не зафиксировано.
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