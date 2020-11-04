Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уверяет, что «жесткий» законопроект президента Владимира Зеленского по Конституционному суду попридержат к «тотальному исправлению ситуации», а сейчас хотят начать с «мягкого и ответственного» варианта, сообщает «Украинская правда».

«Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленно возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть все в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему.

Президентский же законопроект, на мой взгляд, эта инициатива куда более четко расставляет акценты и куда более правильно решает ключевую задачу восстановления законности - сегодня на комитете вообще не рассматривался. Так как, по мнению депутатов, это крайне эффективное воспитательное оружие, но уже для тотального исправления ситуации», – отметил он.

При этом нардеп добавил, что за последние несколько дней по ходу этого конституционного кризиса у появился целый арсенал законодательных инициатив по предотвращению дальнейших антигосударственных решений КСУ.

«В числе этих инициатив я бы отметил тот же законопроект про немедленный возврат закона об электронном декларировании чиновников. Возможен также «процедурный путь» по изменению пропорции голосов при принятии решений КСУ или по изменению минимальной квоты при принятии решений. Или даже можно изменить бюджетное финансирования КСУ. Хотя, все это, безусловно, полумеры, которые не позволяют до конца восстановить безукоризненность системы. Эту проблему решает только законопроект про полную перезагрузку КСУ. Но, еще раз подчеркну, сегодня комитет этот законопроект не рассматривал», – подчеркнул Арахамия.

По его словам, парламент идёт по нескольким сценариям. Планируется вернуть электронные декларации, подать заявление в КС с призывом сложить полномочия, а дальше – начнут работать над «процедурой прохождения в законном порядке всех других инициатив».

Напомним, 3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.