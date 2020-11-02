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Польские пограничники совместно с работниками Люблинского отделения прокуратуры задержали членов международной преступной группировки, которая занималась контрабандой сигарет из Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресслужбу Надбужанского отдела Пограничной службы Польши.

Всего было задержано 5 человек, членов организованной преступной группы, которые занимались контрабандой табачных изделий через польско-украинскую границу.

В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов обыскали 14 адресов, по которым обнаружили и изъяли предметы, используемые для преступной деятельности, в частности, средства связи и транспортные средства.

Собранный по делу материал позволил прокурору предъявить задержанным лицам обвинения об участии в организованной преступной группировке и контрабанде сигарет без польских акцизных марок общей стоимостью 1,2 млн евро и введения их в оборот.

В отношении задержанных Районный суд в Люблине применил меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца. Национальность задержанных не уточняется.

Это очередной этап проведенного расследования, в рамках которого задержаны уже 12 членов организованной преступной группы.
ForUm

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