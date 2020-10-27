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Футбольный клуб «Шахтер» получил официальное письмо от Министерства здравоохранения о проведении матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» со зрителями. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опытом европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов «Шахтер» – «Боруссия» (Менхенгладбах)», - отметили в ФК.

При проведении поединка принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер, а также организовать допуск в сектора не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК «Олимпийский».

Матч состоится 3 ноября.
ForUm

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