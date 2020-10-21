Повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики назначены на 20 декабря 2020 года. Такое решение Центральная избирательная комиссия страны приняла сегодня, 21 октября, сообщает АКИ press..



На заседании члены ЦИК утвердили календарный план основных организационно-практических мероприятий и смету расходов на подготовку и проведение повторных выборов.



ЦИК постановил правительству Кыргызской Республики:



1) выделить необходимые финансовые средства для проведения повторных выборов согласно утвержденной смете расходов;



2) в период подготовки и проведения повторных выборов принять необходимые меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, санитарно-эпидемиологической безопасности и защите здоровья граждан, правопорядка и общественной безопасности, в том числе охране помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, их пожарной безопасности, сопровождению и охране транспортных средств, перевозящих избирательные документы;



3) оказать содействие ЦИК в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, а также в обеспечении бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения установленных законодательством процессов передачи данных, формировании списка избирателей и его актуализации на основе Единого государственного реестра населения.



Генеральной прокуратуре поручено при подготовке и проведении повторных выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов.



Главы местных государственных администраций, мэры городов Бишкек и Ош, руководители исполнительных органов местного самоуправления должны оказать содействие в работе соответствующих органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению списка избирателей, решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении повторных выборов.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

При этом 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью.

Международные наблюдатели заявили, что на выборах имели место серьезные нарушения, в том числе подкуп и запугивание избирателей.

5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов.

Участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.

После этого Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать итоги выборов недействительными.

Садыр Жапаров избран новым и.о. премьер-министра Кыргызстана.

15 октября президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента. В своем обращении он сказал об угрозе столкновений между силами безопасности и участниками протестов и заявил, что не хочет остаться в истории Кыргызстана как «президент, проливший кровь».

Согласно конституции, обязанности президента должен выполнять спикер парламента. Однако премьер-министр Садир Жапаров заявил о переходе к нему обязанностей президента страны.