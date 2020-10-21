Вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, для достижения мира на востоке Украины власти должны принять пакет законов, заявил первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук. Об этом он заявил в эфире «Украина 24», передает УНИАН.

По словам Кравчука, вопрос реинтеграции Донбасса имеет комплексный характер и должен включать в себя следующие шаги:

прекращение войны;

проведение выборов на неподконтрольных территориях;

формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;

принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса).

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти. Очень непростой вопрос», – отметил Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости амнистии для жителей ОРДЛО, на чьих руках нет крови.