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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости амнистии для жителей ОРДЛО, на чьих руках нет крови. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Я думаю, то, что говорил Зеленский - международная позиция. Президент использовал именно нормы международного опыта. Позиция Зеленского не только мне импонирует, у меня точно такая же позиция. Те, у кого на руках нет крови, должны быть соответственно «очищены», а те, у кого есть кровь, должны отвечать - это абсолютно нормально», - пояснил Кравчук.

В то же время глава украинской делегации в ТКГ отметил, что вопрос амнистии «нужно детально изучить».

«Мы имеем и горький опыт. Когда речь шла о декоммунизации, часто туда попадали люди, не имеющие никакого отношения к декоммунизации. Надо внимательно изучать каждого человека, потому что это жизнь», - добавил он.

Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что амнистия не может распространяться на всех участников событий на Донбассе, а будет касаться тех украинских граждан, на чьих руках нет крови.
ForUm

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