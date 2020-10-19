Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обратился к участникам согласительного совета депутатских фракций и групп с просьбой оперативно разработать проект закона о государственном бюджете для его своевременного принятия, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

«Важно, чтобы у нас не было того явления, которое в народе называют «бюджетная ночь». Эта практика должна уйти в историю», - добавил Разумков.

Председатель парламента сообщил, что 20 октября на пленарном заседании Верховной Рады Украины планировалось рассмотреть проект закона Украины о Государственном бюджете на 2021. Однако в связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной болезни остается непростой, а на сегодня 60 народных депутатов переболели или болеют, в минувшую пятницу по техническим причинам заседание профильного комитета не произошло, что делает невозможным рассмотрение законопроекту.

«Документ, который должны были рассматривать завтра, - не готов. Уверен, что в ближайшее время он будет подготовлен. После выборов мы вернемся к работе согласно плану-графику и с 3 ноября сможем рассмотреть этот законопроект», - сообщил председатель Рады.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.

Верховная Рада планировала провести внеочередное заседание 20 октября для рассмотрения в первом чтении проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 год.