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Первый в Украине открытый аукцион по продаже янтаря-сырца прошел сегодня в Луцке.

Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного совета.

На сегодняшних торгах продали 627 кг янтаря на общую сумму 21,6 млн грн. Всего было выставлено на торги 1 т 84 кг камня.

Речь идет о янтарь, добытый коммунальным предприятием "Волиньприродресурс".

Официальный добычу камня на Волыни начался лишь в сентябре этого года.

В Луцке планируют проводить такие аукционы ежемесячно, а в перспективе - выходить на международные рынки янтаря.

Напомним, на Ривненщине перекрыли канал сбыта янтаря в Турцию и изъяли 800 кг камня.
ForUm

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