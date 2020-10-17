Первый в Украине открытый аукцион по продаже янтаря-сырца прошел сегодня в Луцке.
Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного совета.
На сегодняшних торгах продали 627 кг янтаря на общую сумму 21,6 млн грн. Всего было выставлено на торги 1 т 84 кг камня.
Речь идет о янтарь, добытый коммунальным предприятием "Волиньприродресурс".
Официальный добычу камня на Волыни начался лишь в сентябре этого года.
В Луцке планируют проводить такие аукционы ежемесячно, а в перспективе - выходить на международные рынки янтаря.
Напомним, на Ривненщине перекрыли канал сбыта янтаря в Турцию и изъяли 800 кг камня.
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