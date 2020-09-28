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В Ривненской области правоохранители перекрыли канал сбыта янтаря в Турцию, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По предварительным данным следствия, двое иностранцев и трое граждан Украины наладили канал сбыта изделий из янтаря в Турцию.

В рамках досудебного расследования при оперативном сопровождения Управления СБУ в Ривненской области проведено 4 санкционированных обыска в двух производственных помещениях в г. Сарны, где действовали цеха по обработке незаконно добытого янтаря-сырца, в одном из заведений общественного питания в Ривном и дома у одного из фигурантов дела, который является гражданином другого государства.

В ходе обысков обнаружен и изъят янтарь-сырец и изделия из него общим весом 800 кг. На «черном рынке» его ориентировочная стоимость - около 4 млн грн. Также изъято 31 единица оборудования для обработки янтаря, компьютерная техника, денежные средства в сумме 2,3 тыс. евро и 17 тыс. грн, черновая бухгалтерия и первичные документы с признаками подделки, которые использовались для легализации происхождения изделий из незаконно добытого солнечного камня.

Ровенская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного сбыта, хранения, перевозки, переработки янтаря (ч. 2 ст. 240-1 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и назначения соответствующих геммологических экспертиз. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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