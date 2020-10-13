Сегодня, 13 октября, Специализированной антикоррупционной прокуратурой Офиса генерального прокурора обжаловано решение Печерского районного суда Киева относительно обязательства генерального прокурора закрыть дело в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского, сообщает пресс-служба САП.

Так, 1 октября 2020 следственным судьей Печерского районного суда города Киева вынесено решение, согласно которому генерального прокурора обязали рассмотреть ходатайство адвоката в рамках уголовного производства в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Украины и по результатам рассмотрения отменить постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о восстановлении досудебного расследования в уголовном производстве. Также обязанли прокурора, осуществляющего процессуальное руководство в этом уголовном производстве, принять меры по его закрытию.

«Заметим, что указанное решение суда ни в Офис генерального прокурора, ни в Специализированную антикоррупционную прокуратуру не поступало, о его существовании стало известно 12 октября 2020 по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений. При этом, при принятии указанного постановления Печерским судом столицы, досудебное расследование по вышеуказанному уголовному осуществлялось детективами НАБУ», – подчеркнули в САП.

Также отмечается, что в соответствии с нормами ст. 33-1, ч.1 ст. 306 УПК Украины соответствующая жалоба адвоката, которая рассмотрена Печерским районным судом Киева была подсудна исключительно следственным судьям Высшего антикоррупционного суда и не могла рассматриваться следователями судьями других судов.

«Рассмотрев такую ​​жалобу, следственный судья Печерского районного суда города Киева вышел за пределы своих дискреционных полномочий и фактически приняла на себя полномочия генерального прокурора и других уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора и принял решение по ходатайству адвоката, ранее адресованного Офисау генерального прокурора, при этом даже не исследуя материалы уголовного производства и без вызова уполномоченного прокурора в судебном заседании», – заявили в САП.

Сегодня Специализированной антикоррупционной прокуратурой Офиса генерального прокурора указанное решение обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Также, сейчас решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия с жалобой о совершении дисциплинарного проступка следственным судьей Печерского районного суда города Киева по результатам безосновательного принятия к рассмотрению жалобы адвоката и принятии указанного решения.

Напомним, 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили «на горячем» трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.

Речь идет о: первом заместителе начальника ГУ ГПС в Киеве;

одном из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича;

бывшем руководителе одного из департаментов ГФС Украины.

Всех лиц задержали и в течение 14-15 июня сообщили им о подозрении. ВАКС всем избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, суммарный размер которого превысил 244 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

В августе НАБУ объявило его в розыск.

17 сентября Злочевскому избрали заочную меру пресечения в виде содержания под стражей.