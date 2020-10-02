Глава Чечни Рамзан Кадыров говорит, что российский оппозиционер Алексей Навальный может считать его заказчиком своего отравления «Новичком».

Таким образом он отреагировал на слова Навального, что Путин лично был заказчиком отравления, сообщает УНИАН.

Кадыров, в свою очередь, замечает, что именно благодаря Путину, мол, действует толерантное отношение к оппозиции, потому что если бы во власти был «эксцентричный глава», то «радикальную оппозиционную нечисть давно вышвырнули б из страны».

Глава Чечни назвал Навального «очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России». Наконец, он предложил себя как заказчика отравления оппозиционера.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.

Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.