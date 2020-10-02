также в разделеПроисшествия
Следствие изучает четыре версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине 32
ООС: Боевики совершают обстрелы из гранатометов 9
В Украине – 4633 случая COVID-19 за сутки 18
Число жертв пожаров на Луганщине возросло до 11 17
В Станице-Луганской горит целая улица 20
В Луганской области уже ликвидировали 116 пожаров 41
Пожар распространился на КПВВ «Станица Луганская» 43
Из-за пожара закрыли КПВВ в Станице Луганской 28
Число погибших в результате пожаров на Луганщине возросло до 9 человек 22
Аваков: Полиция проверяет версию поджога на Луганщине 16
Площадь пожаров на Луганщине достигла 11 тысяч гектаров 57
Число жертв пожаров на Луганщине возросло до 5 человек 12
Штаб ООС: Пожары в Луганской области спровоцированы обстрелами оккупантов 16
Обострение на Донбассе: боевики 11 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 10
Пожары возле Станицы Луганской возникли из-за обстрелов боевиков 16
По фактам пожаров на Луганщине начаты уголовные производства 17
В Украине непогода обесточила 162 населенных пункта 13
Жертвами пожаров в Луганской области стали 4 человека 22

Третьи сутки подряд сотрудники государственной лесной охраны, ГосЧС, МВД, ВСУ и общественные активисты пытаются потушить лесные пожары на Луганщине, сообщили ForUm’у в Гослесагентстве.

На месте тушения огня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Василий Кузевич, заместитель председателя Юрий Болоховец, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, начальник Луганского ОУЛОХ Павел Головченко, представители МВД.

В результате пожаров погибли 11 человек и госпитализированы 17 человек, эвакуированы 150 человек. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет почти 19 тысяч гектаров.

На тушение пожара привлечено 160 работников государственной лесной охраны из Луганского, Харьковского, Сумского и Полтавского ОУЛОХ, 25 пожарных автомобилей, 9 пожарных модулей и 15 тракторов и 17 единиц другой техники.

Во время тушения погиб работник Райгородского лесничества ГП «Новоайдарское ЛМГ» - 46-летний мастер леса Василий Авершин.

Всего к тушению привлечены 2 тыс. 557 человек и 264 ед. техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8 которым в течение 1 октября осуществлено 60 сбросов (246 т воды). Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

В Луганской области ликвидировали уже 116 пожаров.  Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий. По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, 17 – госпитализированы.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1420 грн.
19
Теги