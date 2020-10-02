Третьи сутки подряд сотрудники государственной лесной охраны, ГосЧС, МВД, ВСУ и общественные активисты пытаются потушить лесные пожары на Луганщине, сообщили ForUm’у в Гослесагентстве.

На месте тушения огня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Василий Кузевич, заместитель председателя Юрий Болоховец, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, начальник Луганского ОУЛОХ Павел Головченко, представители МВД.

В результате пожаров погибли 11 человек и госпитализированы 17 человек, эвакуированы 150 человек. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет почти 19 тысяч гектаров.

На тушение пожара привлечено 160 работников государственной лесной охраны из Луганского, Харьковского, Сумского и Полтавского ОУЛОХ, 25 пожарных автомобилей, 9 пожарных модулей и 15 тракторов и 17 единиц другой техники.

Во время тушения погиб работник Райгородского лесничества ГП «Новоайдарское ЛМГ» - 46-летний мастер леса Василий Авершин.

Всего к тушению привлечены 2 тыс. 557 человек и 264 ед. техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8 которым в течение 1 октября осуществлено 60 сбросов (246 т воды). Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

В Луганской области ликвидировали уже 116 пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий. По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, 17 – госпитализированы.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.