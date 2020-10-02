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Следствие рассматривает четыре основных версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне пожаров работают более 30 следственно-оперативных групп, допросили около 60 человек - свидетелей и потерпевших.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

В Луганской области ликвидировали уже 116 пожаров.  Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий. По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, 17 – госпитализированы.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств
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