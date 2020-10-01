также в разделеОбщество
Эколог: Возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу уже невозможно
В Украине обновили карантинные зоны: в «красной» - два города 7
СМИ: Авторы «Вагнергейта» окончательно запутались в своем псевдофактаже 11
СБУ разоблачила махинации на рынке ценных бумаг на более чем 2,8 миллиарда 8
В Украине будут отмечать День территориальной обороны 7
Россиянин пытался ввезти в Украину два пулемета 11
Чиновника мэрии города на Одесчине разоблачили на подкупе членов избиркома 7
Павловский на суде назвал «заказчика» Гандзюк 26
Боевики пытались завербовать сотрудницу Луганской ОГА 12
Ляшко: В Украине не было первой волны коронавируса 13
Хомчак назвал участие НАТО в украинских учениях сдерживающим фактором 8
ВОЗ прогнозирует в Украине до 9 тысяч новых случаев COVID-19 ежедневно 15
ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации 16
Венедиктова: Переезд на госдачу в Пуще-Водице – временная вынужденная мера 23
В Украине – новый антирекорд по числу новых случаев COVID-19 83
30 сентября. Картина дня 19
Молдова ограничила работу пункта пропуска на границе с Украиной 20
Нардеп Зинкевич во второй раз заболела COVID-19 18

Кабинет Министров выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области. Сумма ущерба еще устанавливается. Ожидаем оперативных расчетов от Луганской областной военно-гражданской администрации и ГСЧС. Сейчас важно как можно быстрее помочь людям», - написал он.

По его словам, на месте в круглосуточном режиме работают спасатели и лично председатель ГСЧС Николай Чечеткин. Для оперативного взаимодействия с правительством на место по поручению Премьер-министра срочно вылетела правительственная команда в составе первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, первого заместителя министра реинтеграции Ростислава Замлинского и председателя Гослесагентства Василия Кузевича.

«Ситуацию относительно тушения лесного пожара в Луганской области сегодня рассмотрит комиссия ТЭБ и ЧС», - добавил Шмыгаль.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По состоянию на 12:30 в результате пожаров погибли 9 человек и 14 – госпитализированы.

По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызваны вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6640 грн.
10
Теги