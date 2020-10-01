Кабинет Министров выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области. Сумма ущерба еще устанавливается. Ожидаем оперативных расчетов от Луганской областной военно-гражданской администрации и ГСЧС. Сейчас важно как можно быстрее помочь людям», - написал он.

По его словам, на месте в круглосуточном режиме работают спасатели и лично председатель ГСЧС Николай Чечеткин. Для оперативного взаимодействия с правительством на место по поручению Премьер-министра срочно вылетела правительственная команда в составе первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, первого заместителя министра реинтеграции Ростислава Замлинского и председателя Гослесагентства Василия Кузевича.

«Ситуацию относительно тушения лесного пожара в Луганской области сегодня рассмотрит комиссия ТЭБ и ЧС», - добавил Шмыгаль.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По состоянию на 12:30 в результате пожаров погибли 9 человек и 14 – госпитализированы.

По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызваны вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.