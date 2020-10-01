В результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек и госпитализированы 10, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в течение суток 30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров, из которых на утро 1 октября ликвидировано 82, продолжается тушение 64, которые в результате чрезвычайно сложных погодных условий (сильный ветер) быстро распространились на значительную площадь.

Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до ​​Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

В результате пожаров погибли 5 человек и госпитализированы 10. По оперативным данным эвакуированы 120 человек.

Всего к тушению пожаров привлечены 1229 человек и 204 единиц техники, в том числе от ГосЧС - 516 человек и 107 единиц техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области), Вооруженных сил - 148 человек и 14 ед. техники; Гослесагентства - 60 человек и 56 ед. техники; Нацполиции - 580 человек и 22 ед. техники; другие органы власти - 5 человек и 5 ед. техники.

К тушению пожаров, по согласованию со штабом ООС и СЦКК (Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон), привлечена пожарная авиация ГосЧС.

Оперативная правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым вылетела на место лесных пожаров в Луганской области для координации действий всех сил.

В состав группы также вошли председатель ГосЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентства) Василий Кузьович и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По данным на утро 1 октября, в результате пожаров погибли 4 человека. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. гектаров.

По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.