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«Черные ящики» потерпевшего крушение под Харьковом самолета Ан-26 расшифровали.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук.

«Сегодня нам доложили, что «черные ящики» были расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в «черных ящиках», - сказала Верещук.

По ее словам, следователи рассматривают три основные версии катастрофы.

«Разрабатывают, в основном, три версии - неправильно организация полетов была сделана, ошибка пилотов или человеческий фактор, и третья - техническая неисправность», - сказала она.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

27 сентября начался процесс расшифровки бортовых самописцев самолета.

В Государственном бюро расследований заявили, что информация об отказе двигателя самолета не соответствует действительности.
ForUm

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