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Наиболее массовый выброс на берег дельфинов-гринд в Австралии произошел из-за проблем с эхолокацией у млекопитающих.

Об этом заявила профессор Эмма Бетти из новозеландского университета Мэйси, передает Укринформ  со ссылкой на The Guardian.

«У них (дельфинов-гринд - ред.) проблемы с эхолокацией. Из-за склонов на мели они не видят четкой картины. Они не могут определить близость берега, пока не становится слишком поздно, тогда как у прибрежных видов (животных - ред.) этой проблемы не возникает», - сказала Бетти.

По словам австралийского биолога Криса Карлиона, вероятно, гринды приблизились к берегу в поисках еды и не смогли вовремя увидеть мель.

Обычно эти киты охотятся на рыбу на глубине 200 метров группами от 20 до 30, а иногда и до 1000 млекопитающих.

Киты-пилоты – это разновидность океанических дельфинов, которые вырастают до 7 метров в длину и могут весить до 3 тонн.

Эхолокация – это способ определения расположения, размера, структуры, природы объектов путем передачи акустических или радиоволн и анализа волн, отражающихся от объектов.

Напомним, в результате наиболее массового выброса дельфинов-гринд на берег австралийского острова Тасмания погибли уже 380 из почти пятисот животных.

 
ForUm

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