Вблизи оккупированной Евпатории зафиксирована массовая гибель дельфины. Об этом в Facebook сообщает Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».

«15 и 17 марта сотрудники Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» провели обследование участка побережья недалеко от Евпатории (всего 10 км береговой линии) после поступления информации о массовой гибели дельфинов. В ходе двухдневного выезда мы нашли 16 погибших китообразных (14 азовок и 2 афалины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все 16 животных погибли по причине попадания в сети на камбалу или осетровых.

«Наряду с китообразными, на берег вымыло огромное количество фрагментов сетей и лесок, а также останки одной особи черноморского осетра», - заявляют экологи.

По их данным, количество погибших дельфинов будет расти, достигнув своего пика в мае (в прошлом году в течение мая было зафиксировано более 170 случаев гибели китообразных).

«Причинами этого является приближение сезона интенсивного рыболовства, совпадающего с периодом размножения у дельфинов, а также сезонных вспышек заболеваний», - отмечается в сообщении.

Экологи заявили, что им начали поступать сообщения об обнаружении погибших китообразных и возле оккупированного Севастополя: там у всех обнаруженных дельфинов на телах также имеются повреждения.