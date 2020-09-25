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Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на Закарпатье. По его словам, в этом году на Закарпатье строят в три раза больше дорог, чем в предыдущие 10 лет. Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что в области планируют создать мощный горнолыжный кластер. 

Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета АН-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины.

По состоянию на 9:00 25 сентября в Украине зафиксировано 3565 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.  В Министерстве здравоохранения сообщают об улучшении эпидемической ситуации в ряде населенных пунктов Украины. 

Государственную миграционную службу Украины закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса среди сотрудников.

За народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте, внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

Государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть «ВКонтакте», и в случае продолжения распространения запрещенного российского контента они будут иметь дело с Национальной полицией.
ForUm

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