также в разделеОбщество
Львовянину грозит 5 лет тюрьмы за футболку с надписью «СССР» 11
Специалисты установили, как хакеры взломали сайт Нацполиции 14
Подразделения киберполиции могут появиться в каждом госоргане 11
В МВД установлен антирекорд по числу новых больных COVID-19 13
НБУ решил ликвидировать банк «Аркада» 11
За Юрченко внесли 3 миллиона залога, он уже на свободе 20
Суд смягчил меру пресечения Чорновол 35
За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 3565 человек 37
В Минздраве заявили об улучшении эпидситуации в ряде регионов 22
Госмиграции закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 39
24 сентября. Картина дня 31
«Выбрасывал деньги в окно»: СБУ задержала прокурора-взяточника 34
Украинских полицейских вооружат электрошокерами 22
ОПЗЖ определилась с кандидатом в мэры Николаева 25
В Украине обновили деление на карантинные зоны, Киев вернулся в «желтую» 42
Назначен новый глава Укртрансбезопасности 10
Названы болезни, которыми начали чаще болеть украинцы 17
За два летних месяца Украину посетили около 200 тысяч иностранных туристов 10

Государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть «ВКонтакте», и в случае продолжения распространения запрещенного российского контента они будут иметь дело с Национальной полицией.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности», сообщает УНИАН.

«Это их (пользователей. – Ред.) также ответственность. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент в Украине, то они будут иметь проблемы с Нацполицией», - сказал он.

Кроме этого, Данилов сообщил, что СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к «ВКонтакте» в Украине.

Напомним, российская социальная сеть «ВКонтакте» на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться «без ограничений».

По данным СНБО обновленная работа прокси в мобильном приложении российской соцсети «ВКонтакте» имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины.

В мае 2020 президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» на территории Украины.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

59
Теги