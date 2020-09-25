Государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть «ВКонтакте», и в случае продолжения распространения запрещенного российского контента они будут иметь дело с Национальной полицией.



Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности», сообщает УНИАН.

«Это их (пользователей. – Ред.) также ответственность. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент в Украине, то они будут иметь проблемы с Нацполицией», - сказал он.

Кроме этого, Данилов сообщил, что СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к «ВКонтакте» в Украине.

Напомним, российская социальная сеть «ВКонтакте» на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться «без ограничений».

По данным СНБО обновленная работа прокси в мобильном приложении российской соцсети «ВКонтакте» имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины.

В мае 2020 президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» на территории Украины.