Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что в области планируют создать мощный горнолыжный кластер. Об этом он сказал во время презентации стратегии развития Закарпатья с участием президента Владимира Зеленского.

«В частности, в области есть возможности для развития термальных и минеральных курортов, зеленого, эко- и гастротуризма. Также в регионе планируют создать мощный горнолыжный кластер», - отметил он.

По словам Петрова, сейчас готовится проект горнолыжного курорта, который в пять раз больше своего аналога в Ивано-Франковской области.

«Ориентировочная стоимость публичных инвестиций - 300 млн евро. Наша амбициозная цель - заявка на проведение зимних Олимпийских игр», - заявил чиновник.