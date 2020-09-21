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Конференция Киевской городской партийной организации ВО «Батькивщина» приняла решение о выдвижении Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на очередных выборах 25 октября. Соответствующее решение было принято 21 сентября, передает пресс-служба партии.

«В презентации своей программы Алексей Кучеренко отметил, что киевская команда Юлии Тимошенко имеет стратегию решения главных проблем украинской столицы - модернизации жилищного фонда и инфраструктурных сетей, установление справедливых тарифов, уменьшение заторов, упорядочение застройки, планы улучшения экологии, озеленения города и т.д.», - говорится в сообщении.

Кучеренко - депутат Верховной Ради этого и нескольких предыдущих созывов, был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Непродолжительное время в начале 2000-х возглавлял Запорожскую ОГА.

Напомним, 11 августа политическая партия «Голос» выдвинула кандидатом на должность Киевского городского головы шоумена и волонтера Сергея Притулу.

В августе о намерении  баллотироваться заявили экс-нардеп Борислав Береза и  Андрей Ильенко.

18 сентября Киевская городская местная организация политической партии «УДАР Виталия Кличко» выдвинула лидера партии Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева. 
ForUm

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