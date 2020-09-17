В «Слуге народа» сомневаются, что в отношении народного депутата Александра Юрченко будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает УНИАН.



В комментарии журналистам народный депутат Александр Качура (фракция «Слуга народа») заявил, что «если было вручено подозрение, то должна быть избрана мера пресечения».

«Сомневаюсь, что может быть содержание под стражей, а это, возможно, домашний арест. Однако народный депутат еще должен выполнять свои обязанности. Поэтому здесь есть коллизия, поскольку он должен находиться на своем рабочем месте и выполнять свои конституционные полномочия», – отметил он.

Качура раскритиковал действия Национального антикоррупционного бюро, назвав их «очень непрофессиональными». «Потому что публиковать материалы досудебного расследования в сети интернет, это, мягко говоря, непрофессионально и неправильно. Поэтому я не рассчитываю, что будут какие-то такие серьезные последствия по этому делу. Потому что, если бы в НАБУ хотели раскрыть дело, то они должны были задеть еще и других депутатов, о которых идет речь», - сказал Качура.

Он напомнил, что еще 15 сентября поступило заявление от Юрченко о выходе из фракции «Слуга народа». По словам Качуры, сегодня в 15:15 соберется на заседание фракция «Слуга народа», и вопрос об исключении Юрченко из состава фракции может быть рассмотрен.



Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу. В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктов.

Бюро призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение нардепу. Однако она заявила, что оснований для объявления о подозрении Юрченко пока недостаточно. Позже НАБУ указало на манипуляции в выступлении Венедиктовой в Раде.

На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции »Слуга народа».

17 сентября генеральный прокурор подписала сообщение о подозрении Юрченко.