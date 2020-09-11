Медицинская система в Украине на данный момент в состоянии предоставить помощь всем больным коронавирусной болезнью, кто ее требует. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в эфире канала «Украина 24».

«Март, апрель – мы видим по стране одиночные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения некуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры», - сказал Ляшко в ответ на вопрос о том, готов ли он признать ошибки власти в борьбе с коронавирусом.

Ляшко уверен, что благодаря карантину спасено много жизней.

«Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения. Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Она готова предоставлять медпомощь всем, кто ее требует», - сказал главный санврач.

Как ранее сообщал ForUm, 10 сентября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила эпидемическое зонирование в Украине.