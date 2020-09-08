Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию пытались вывезти из Беларуси принудительно, она порвала свой паспорт, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

«При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», - сказал один из собеседников агентства.

Напомним, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова перестала выходить на связь в понедельник утром. Случайная свидетельница рассказала, что политика задержали мужчины в штатском и в масках, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Сообщалось, что Кравцов и секретарь совета Родненков поехали к Колесниковой домой и тоже перестали выходить на связь. В совете предположили, что всех троих задержали.

В милиции Минска заявили, что не в курсе задержаний Колесниковой и ее соратников.

Позже СМИ сообщили, что пропавшие в понедельник в Минске члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу Беларуси и сейчас находятся в Украине,

Всех троих на границу доставили из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб, но Колесникову задержали при попытке пересечь границу.

«Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну», - сказал источник.

Он также допустил, что спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал приезд Родненкова и Кравцова в страну «насильственным выдворением» из Беларуси.

Госпогранслужба Украины подтвердила, что Родненков и Кравцов въехали на Украину, а Колесникова на украинском КПП не появилась.