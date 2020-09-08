Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекала украинскую границу, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ А. Родненков и И. Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка РБ М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала», - заявили в ГПСУ.

Напомним, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова перестала выходить на связь в понедельник утром. Случайная свидетельница, видевшая ее в центре Минска, рассказала TUT.BY, что политика задержали мужчины в штатском и в масках, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Сообщалось, что Кравцов и секретарь совета Родненков поехали к Колесниковой домой и тоже перестали выходить на связь. В совете предположили, что всех троих задержали.

В милиции Минска заявили, что не в курсе задержаний Колесниковой и ее соратников. Родственники Колесниковой подали в МВД заявление о ее исчезновении, в милиции вечером в понедельник сказали, что начали ее разыскивать.

Позже СМИ сообщили, что пропавшие в понедельник в Минске члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу Беларуси и сейчас находятся в Украине,

Всех троих на границу доставили из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб, но Колесникову задержали при попытке пересечь границу.

«Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну», - сказал источник.

Он также допустил, что спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.