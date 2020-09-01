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Президент Беларуси Александр Лукашенко, высказываясь сегодня о ситуации в стране, заявил журналистам, что его беспокоит не власть - он просто не хочет, чтобы альтернативные силы порезали на куски страну, передает БЕЛТА.

«Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну», - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что его «поддерживают миллионы людей», и он опасается, что если альтернативные силы придут к власти, то порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей. «Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть». Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», - сказал глава государства.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 
ForUm

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