З приходом НБУ на ринок в якості регулятора багато МФО не зможуть далі існувати. Таку думку висловив директор «ШвідкоГроші» - Олександр Холод.

На думку Холода, вже після місяця роботи закону про “спліт” вимальовується очевидна проблематика для багатьох компаній. Незабаром Національний Банк України почне виходити до них з новими вимогами, і далеко не всі зможуть їх виконати.

Як уточнив фінансист, доведеться докласти багато зусиль, розробити закони, щоб даний сегмент ринку почав працювати в рамках правового поля та довіра позичальників до фінансового сектору підвищилась. Введення нових вимог призведе до вагомого скорочення учасників ринку.

У той же час регулятор не хоче, щоб всі компанії закрилися. Людям необхідні кредити. Однак країна давно потребує реформування небанківського ринку послуг. Крім очікуваного скорочення ринку прийдуть більш цивілізовані умови, - зазначив директор «ШкідкоГроші».

Як повідомляє агрегатор кредитів онлайн без відмови https://crezu.com.ua/kredyt-bez-vidmovy/, на даний момент Нацбанк не бачить необхідності в регулюванні відсоткової ставки. Як заявлялося раніше, перш за все перед НБУ стоїть завдання створити фінансову стабільність на ринку кредитування. Щоб зробити ринок більш привабливим для кінцевого споживача, позичальника, буде потрібно актуалізація правил ведення бізнесу.

Нагадаємо, що НБУ приступив до обов'язків регулятора з 1 липня 2020 року. У його повноваження входить контроль всього небанківського сектора фінансових послуг - ломбардів, кредитних спілок, страхових компаній і фінансових фірм, мікрокредітних організацій, бюро кредитних історій, лізингових організацій. Національний банк України має намір реформувати сектор, розширити фінансову інклюзію і створити більш прозорі взаємини між усіма учасниками ринку.

Як заявляє директор «ШвідкоГроші», А. Холод, небанківський сектор, і зокрема МФО, будуть розвиватися за рахунок жорсткого регулювання з боку НБУ. Холод передбачає, що процес триватиме до кінця 2021 року. Фінансові послуги будуть повністю переглянуті. До кінця 2021 року мають з'явиться нові вимоги до механізмів управління, обороту, менеджменту і взаємодії з позичальниками.

На думку експертів, в порівнянні з іншими кризовими ситуаціями фактор нового регулятора для багатьох МФО стане вагомим, так як перед зміною ЦБФР і НБУ компанії стартують з «збиткової позиції».