Россия на фоне шпионского скандала высылает дипломата из посольства Норвегии в Москве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«В связи с недружественной акцией норвежских властей, которые объявили 18 августа российского дипломата persona non grata, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответа один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata», - заявили в МИД.

Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней – именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда сотруднику посольства РФ.

Ранее МИД Норвегии выслал из страны российского дипломата, который встречался с задержанным ранее шпионом.

Такое решение было принято после того, как задержанный Харшарн Сингх Татгар заявил на допросе, что передал информацию и получил деньги от российского дипломата.

Татгар был арестован во время встречи с российским дипломатом в пиццерии в Осло. В понедельник подозреваемого оставили под стражей на четыре недели.

Ему инкриминируют нарушение раздела 123 и 124 Уголовного кодекса, касающиеся раскрытия государственной тайны и раскрытие государственной тайны в особо крупных размерах.