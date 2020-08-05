Кабинет Министров Украины утвердил агрария и предпринимателя Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации. Соответствующее решение было поддержано на заседании правительства, сообщает 112 Украина.

«Я 20 лет работаю в области. Трудно конкретно говорить (о первых шагах, - ред.), но нужно разобраться в той работе, что была сделана и сделать выводы и анализ, и в связи с этим, работать дальше. Надо разобраться с финансовыми потоками и тем, куда они идут, и как эффективно используются», - сказал Мищенко.

Основной проблемой Кировоградской области Мищенко назвал образовательную сферу, ведь в теперешних условиях, необходимо дать возможность детям учиться и найти для этого технические возможности.

Мищенко с 1991 года занимался предпринимательской деятельностью, а в 2001 году организовал сельскохозяйственное предприятие, оно занимается выращиванием всех сельскохозяйственных культур.

Как сообщал ForUm, вечером 25 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировали главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.

25 июня Кабинет Министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.

26 июня президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня.