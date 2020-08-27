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Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ сообщил, что по меньшей мере треть школьников в мире – 463 миллиона детей – не смогли получить доступ к дистанционному обучению, когда из-за COVID-19 пришлось закрыть школы. Об этом   говорится в новом отчете организации от 27 августа, передает Радио Свобода.

«Для большого количества детей образование полностью было нарушено в течение месяцев, что является чрезвычайной ситуацией в мире. Эти последствия можно почувствовать в экономиках и обществах в последующие десятилетия», - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

В общем из-за карантина, говорят в ООН, около 1,5 миллиарда школьников почувствовали на себе проблемы с закрытием школ.

Среди таких проблем, говорится в отчете, отсутствие техники и инструментов дома для дистанционного обучения, доступа к телевидению, радио и интернету.

В отчете подчеркивается значительное неравенство в доступе к дистанционному образованию между регионами. Больше всего пострадали школьники в странах Африки, южнее Сахары, где не менее половины всех учащихся не может учиться удаленно.

изывает правительства стран сделать своим приоритетом безопасное восстановление работы школ, когда они начнут снимать ограничения по их закрытию. А, если открытие невозможно, то в ООН рекомендуют применить механизм «компенсационного обучения» из-за потерянного учебного времени. Системы образования также должны быть адаптированы и настроены таким образом, чтобы противостоять будущим кризисам, отмечают в детском фонде ООН.

Всего в отчете оценивали данные из 100 стран.
ForUm

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