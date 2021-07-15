В России более девяти миллионов человек находятся в условиях нехватки пищи или недостаточного питания. Это следует из доклада, подготовленного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Радио Свобода.

По данным организации за 2018-2020 годы, в России живут 400 тыс. людей, испытывающих острую нехватку пищи, то есть они как минимум вынуждены пропускать прием пищи из-за нехватки денег. Еще 8,8 миллиона россиян (6% населения страны) не пропускают еды, но вынуждены сокращать количество пищи.

Оба показателя снизились за последние шесть лет. В 2014-2016 годах, говорится в докладе, в России на грани голода находился один миллион человек, еще почти 12 млн чувствовали умеренный недостаток пищи.

На фоне сокращения доходов населения в России уже несколько лет обсуждают возможность введения продуктовых карточек для малоимущих. Над этим предложил подумать и президент Владимир Путин.

Согласно мартовскому исследованию «Левада-центра», положительно к этой идее относятся 54% россиян.

По данным российской статистики, 17,8 миллиона россиян (12% населения) имеют доходы меньше прожиточного минимума.