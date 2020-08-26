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Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе переболел СОVID-19 и две недели пролежал в реанимации. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Как человек, который сам только что перенес тяжелейшую форму коронавируса, проведя месяц в больнице, включительно с двумя неделями в реанимации, хочу в первую очередь выразить глубочайшую благодарность всему медицинскому персоналу и докторам, которые своими усилиями буквально вытащили меня из крайне тяжелого состояния. В это нелегкое время вы - настоящие герои! А также спасибо всем моим близким и друзьям, которые были рядом и помогли преодолеть очередное нелегкое испытание», – написал он.

Сакварелидзе также пожелал всем, кто столкнулся с этой болезнью, сил и быстрого выздоровления.
ForUm

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