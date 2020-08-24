По случаю 29-й годовщины независимости Украины президент Владимир Зеленский на Софийской площади вручил высокие государственные награды, почетные звания и медали военнослужащим, спасателям, правоохранителям, медикам, учителям, ученым, спортсменам, артистам, выдающимся деятелям культуры и искусства, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу почетное звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно присвоено прапорщику Вячеславу Кубраку.

Почетным званием Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в укреплении обороноспособности и промышленного потенциала Украины, разработку новейших образцов вооружения Глава государства отметил во время торжеств на Софийской площади генерального конструктора - гендиректора ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» Олега Коростелева.

Звание Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в обогащении украинской культуры и искусства, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность получил поэт и драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

Во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости президент призвал ценить и замечать труд и достижения граждан Украины каждый день, а не только по праздникам или когда общество сталкивается с той или иной проблемой.