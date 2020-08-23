также в разделеМир
Навального привезли в Германию в статусе «гостя канцлера» 12
Власть Беларуси пригрозила применить армию против протестующих 13
Иран раскрыл данные из черных ящиков сбитого самолета МАУ 9
Трамп приказал оказать федеральную помощь Калифорнии 10
В Минске нашли мертвым еще одного участника протестов 17
Viber закрывает офис в Минске 16
Премьер-министр Швеции считает правильным отказ от жесткого карантина 8
Уже более 23 млн зараженных коронавирусом 9
В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост 22
Иран полностью готов к переговорам о компенсациях по МАУ 19
В НАТО ответили на обвинения Лукашенко 90
Волкер оценил ситуацию в Беларуси 74
В Израиле обратились к Зеленскому из-за хасидов 52
Лукашенко: Запад оказывает военную поддержку «альтернативному президенту» 52
Навальный был доставлен в Германию по решению ЕСПЧ 69
Лукашенко привел войска в полную боевую готовность 45
В Минске задержали координатора протестов 31
США направляют в Москву представителя Госдепа 31

Финская телекомпания Yle в субботу, 22 августа, показала интервью с президентом страны Саули Ниинистё, во время которого на заднем плане была изображена карта Европы с Крымом как частью России. Соответственная запись размещена на сайте телеканала.

Вскоре посольство Украины в Финляндии отреагировало на произошедшее в Facebook, потребовав исправить карту.

«Посольство обращает внимание Yle Uutiset на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, незаконно аннексирован у Украины в 2014 году, в составе России. Требуем поменять карту», - указано в сообщении.

После этого телеканал на своем сайте сообщил о допущенной ошибке и исправил карту. При этом телекомпания сослалась на Финскую правительственную комиссию по внешней политике и политике безопасности.

Украинское дипведомство выразило компании благодарность за быструю реакцию и исправление.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги