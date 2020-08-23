Финская телекомпания Yle в субботу, 22 августа, показала интервью с президентом страны Саули Ниинистё, во время которого на заднем плане была изображена карта Европы с Крымом как частью России. Соответственная запись размещена на сайте телеканала.

Вскоре посольство Украины в Финляндии отреагировало на произошедшее в Facebook , потребовав исправить карту.

«Посольство обращает внимание Yle Uutiset на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, незаконно аннексирован у Украины в 2014 году, в составе России. Требуем поменять карту», - указано в сообщении.

После этого телеканал на своем сайте сообщил о допущенной ошибке и исправил карту. При этом телекомпания сослалась на Финскую правительственную комиссию по внешней политике и политике безопасности.

Украинское дипведомство выразило компании благодарность за быструю реакцию и исправление.