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Футбольный клуб «Шахтер» намерен заключить долгосрочный контракт для проведения своих домашних матчей на НСК «Олимпийский» в Киеве. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

«Шахтер» уже несколько месяцев играет на НСК «Олимпийский». Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и «Динамо» Киев, и НСК «Олимпийский» только выиграют», - рассказал Палкин.

По его словам, с «Олимпийским» уже есть определенные договоренности, что со следующего сезона «Шахтер» и НСК попытаются совместно сделать на арене газон европейского уровня.

«Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается «Динамо», то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если по календарю наши игры попадают на одно и то же число», - отметил гендиректор «Шахтера».

Палкин отметил, что успешное выступление команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА является одним из определяющих элементов для бизнес-стратегии клуба и увеличения его капитализации.

Он сообщил, что выступление на групповом этапе Лиги чемпионов и последующее в Лиге Европы этого сезона, где «Шахтер» дошел до полуфинала, в котором сыграет 17 августа в немецком Дюссельдорфе с «Интером», уже принесло клубу около 50 млн евро.
ForUm

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