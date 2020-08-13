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В Беларуси открыли дело в отношении двух задержанных в Минске граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева, сообщает Радио Свобода  со ссылкой на белорусскую правозащитницу Татьяну Равьяко.

Дело на украинских волонтеров открыто по статье о «массовых беспорядках», которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

«Они приехали в Беларусь только сегодня, пили кофе, пошли гулять и были задержаны. Они не могли и не участвовали ни в каких беспорядках», - отметила она.

Оба украинца прибыли в Беларусь от правозащитной организации «Восток-SOS» в рамках миссии помощи белорусским коллегам.

Как сообщал ForUm, в Минске задержаны волонтеры благотворительной организации «Восток SOS» Константин Реуцкий та Евгений Васильев. Позднее в Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о задержании двух граждан Украины.
ForUm

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