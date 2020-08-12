Літом, та і не тільки, сонце не просто лагідно пригріває, а нагріває все навкруги практично до пекельної температури. Тому не дивно, що сонцезахисні технології стають все більш різноманітними та ефективними. Не так давно ринок наповнився новими сонцезахисними матеріалами, які окрім своєї практичності є ще й енергоефективними. Досягнути такого ефекту вдалось завдяки використанню особливої енергозберігаючої сировини. Наприклад, використовується тканина блек-аут та спеціальний профіль. Це не лише дозволяє захистити приміщення від зайвого сонячного світла, але і зберегти затишну атмосферу.

Щоб керувати пристроєм було зручно, в нього вбудовані спеціальні датчики, які дозволяють автоматизувати процедуру керування. Завдяки своїм характеристикам система дозволяє знизити рівень теплопередачі від вікна на 50%, а можливо, і більше. Точність цих результатів була підтверджена в рамках офіційних випробувань. Це означає, що завдяки такій системі, влітку у приміщенні буде приємна прохолода не дивлячись на пекучу спеку за вікном.

Цього можна досягнути без використання дорогих кондиціонерів, які тягнуть електричну енергію. Хоч вони и надають бажану температуру повітря в задушливому приміщенні, але вимагають порівняно більше витрат ніж правильно підібрані сонцезахисні системи. Тому якщо немає бажання і можливості витрачати кошти на дорогі прилади, сучасні сонцезахисні системи будуть досить розумним рішенням.

Актуальні технології дозволяють в онлайн-режимі прорахувати усі важливі параметри. Окрім захисту від зайвого світла системи мають ще й декілька побічних характеристик. Наприклад, вони можуть дещо зменшити шумовий рівень. Звісно, прорахунок виконується коли система знаходиться у закритому стані. Якщо на вулиці вічно сильний шум, використання допоміжних факторів щоб його зменшити, буде доцільним.

Склад сучасної сонцезахисної системи цілкомвідповідає духу часу. Це тканина, що не дозволяє сонячним променям в повній мірі проникати через захищений склопакет. Вона віддзеркалює сонячні промені, але сама не нагрівається, тому тепло не проникне у приміщення навіть таким чином. Система виконана з трьох шарів матеріалу, який оброблений вогнезахисним розчином, щоб передбачити практично будь-яку загрозу.

Використання цієї тканини дозволяє домогтися ефекту «м'якого дзеркала». Тобто, при мінімальних затратах квартира буде збережена від перегрівання. Ціна такого матеріалу досить доступна, хоча точна сума залежить від розміру вікна та комплектації замовлення.

Також у складі енергозберігаючих ролетів є алюмінієве полотно. Воно монтується не з середини, а з зовнішньої сторони вікна. Ця система виконує не стільки сонцезахисну, скільки, просто захисну функцію, захищаючи приміщення від проникнення грабіжників і т.п. Що стосується світлоопірної функції, вона також виконується. Як підтвердили дослідники, теплопередача вікна дійсно зменшується. Залежно від області вона складає:

30-40% для регіонів, що знаходяться в середній смузі;

50% для південних районах;

20% для західних областей.

Залежно від того куди виходить вікно, система буде ефективна по своєму, але з її допомогою можна досягнути значних успіхів. Навіть якщо установити захист не на всіх вікнах, тепловтрати у кімнаті будуть досить серйозними. Наприклад, поставлений у спальні захист дозволить отримати комфортну температуру у приміщенні де ви збираєтесь спати. І все це без кондиціонерів, які хоч і охолоджують повітря, можуть стати причиною переохолодження і простуди у найтеплішу пору року.