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Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Высшем антикоррупционном суде решение об изменении подследственности дела главы и судей ОАСК и главы Государственной судебной администрации.

«CАП 7 августа 2020 обжаловала в Высшем антикоррупционном суде решение следственного судьи Печерского районного суда Киева об обязательстве генерального прокурора определить подследственность по делу по подозрению главы и судей Окружного административного суда г. Киева, а также главы Государственной судебной администрации», - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Так, 4 августа 2020 Печерский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката одного из подозреваемых по делу и обязал Офис генпрокурора направить указанное уголовное производство в другой орган следствия.

САП не соглашается с решением районного суда Киева и требует отменить вышеуказанное постановление.

«На так называемых «пленках ОАСК» задокументированы факты, свидетельствующие о существовании связей и разного рода договоренностей между главой ОАСК и другими правоохранительными органами», - подчеркнули в САП.

Напомним, НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.
ForUm

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