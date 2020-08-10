Потребительские цены в Украине в июле 2020 года снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Между тем в июле 2019 года была зафиксирована такая же дефляция 0,6%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июля-2020 осталась на уровне 2,4% по сравнению с 1,7% по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в июле-2020, как и в июле-2019, была также зафиксирована базовая дефляция 0,1% после нулевого значения в июне и инфляции 0,1% в мае и 0,4% в апреле. В результате в годовом измерении базовая инфляция осталась на уровне 3%.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%. Более всего (на 15,1%- и 15,0%) подешевели яйца и овощи. На 1,1-0,4% снизились цены на свинину, сахар, рис, сметану, молоко, сало. В то же время на 2,1-0,3% подорожали мясо птицы, фрукты, безалкогольные напитки, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в том числе обувь – на 5,6%, одежда – на 4,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,2% произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 7,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,2%, в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 3,4%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте – на 2,4%, автомобилей – на 1,8%.