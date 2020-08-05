Адвокат Сухроба Каримова, который позавчера захватил отделение банка в центре Киева, будет настаивать на изменении меры пресечения и на смягчении статьи обвинения, сообщает 112 Украина.

«Адвокат террориста Каримова, который позавчера захватил отделение банка в центре Киева, хочет изменить статью обвинения своему клиенту», - говорится в сообщении.

Адвокат заявил, что он не доволен статьей обвинения и желает изменить ее с терроризма на заведомо неправдивое сообщение о минировании.

Также адвокат подозреваемого сообщил, что будет подавать апелляцию о смене меры пресечения.



По словам адвоката Сухроба Каримова, свой несостоявшийся теракт Каримов объяснил тем, что хотел выразить свое видение политической ситуации в мире.

Как ранее сообщал ForUm, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, он предварительно является гражданином Узбекистана.

Позже правоохранители задержали мужчину.

По факту захвата открыли уголовное производство по статье «терроризм».

Террористу в детстве поставили диагноз «олигофрения», в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.

5 августа Печерский районный суд Киева суд отправил его под стражу на два месяца без права внесения залога.