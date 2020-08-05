Кабинет министров Украины внес изменения в положение о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, обязав госкомпанию «Энергоатом» продавать около 50% своей электроэнергии и госкомпанию «Укргидроэнерго» продавать 30% своей электроэнергии для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт, сообщает УНИАН.



Соответствующее постановление было принято на заседании правительства. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, данное решение позволит Энергоатому продавать больше своей электроэнергии на рынке для промышленных потребителей, что улучшит финансовое положение госкомпании, а отечественный бизнес получит более дешевую электроэнергию.

В то же время, конечная цена электроэнергии для бытовых потребителей не изменится. «Будет увеличен отпуск электроэнергии, которую госкомпании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» смогут продавать по двухсторонним договорам и на других сегментах рынка. Это улучшит финансовое положение этих госкомпаний, это поставит на понятный уровень отношения на энергетическом рынке», - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что благодаря данному решению Энергоатом сможет более 40% своей электроэнергии продавать на рыночных условиях для промышленных потребителей, тогда как до принятия данного постановления госкомпания могла продавать в рынок только 10%.

«Как было раньше. Энергоатом продавал сначала 5%, потом только 10% произведенной электроэнергии на рыночных условиях. Теперь Энергоатом продолжит поставлять дешевую электроэнергию для украинских семей. То есть 50% электроэнергии «Энергоатома» будет поставляться для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт, чтобы максимально снизить конечную цену поставки электроэнергии. При этом Энергоатом получит возможность реализовывать более 40% своей электроэнергии на рыночных условиях», - добавил премьер.