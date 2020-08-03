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Люди, проживающие в регионе «зеленой зоны» по уровню распространения COVID-19 смогут попасть в «красную зону», но только на автомобилях. Об этом на брифинге 3 августа пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.

В регионе с «красным» уровнем прекращается работа общественного транспорта, в частности поездов. Так, Укрзализныця уже отменила остановки поездов дальнего назначения в Луцке и Тернополе, которые «попали» в красную зону.

«Пересечение этой границы (между «зелеными» и «красными» регионами. — Ред.) возможно только на собственном автомобиле, если количество лиц, которая в нем находится, не более 5, исключая детей до 14 лет», — пояснил Степанов.

Для поездки из одной зоны в другую результат ПЦР-теста на коронавирус не нужен.

Напомним, с 3 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Укрзализныця с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

3 августа на внеочередной сессии Луцкого городского совета приняли решение не вводить жесткий карантин в городе в связи с отнесением города к «красной зоне» государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Тернопольский городской совет также принял решение об отмене решения правительства об отнесении города к «красной зоне».

 
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