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Делегация из Ирана прибудет в Киев 29-30 июля для проведения консультации о компенсации родственникам погибших в результате сбивания самолета «Международных авиалиний Украины» вблизи Тегерана.

Об этом заявил министр вооруженных сил Украины Дмитрий Кулеба, передает Радио Свобода.

«Я не могу раскрыть окончательных цифр компенсаций не потому, что я не хочу, а потому что цифры будут результатом консультаций», - сказал министр.

23 июля органы расследования авиационных инцидентов Франции, а также Канады сообщили, что информация с обеих бортовых регистраторов украинского самолета полностью снята и осуществлен ее предварительный анализ.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.
ForUm

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