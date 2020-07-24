Поисковая операция гражданина Романа Скрыпника, который взял в заложники полицейского в Полтаве, продолжается. Найден автомобиль, на котором был вывезен заложник.

Об этом сообщает Общественное.

«Общественное нашло машину, которую бросил Роман Скрипник. Здесь сейчас происходит поисковая операция. Она проводится с помощью вертолета, собак и дронов. Также привезли тепловизоры», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте находятся сотрудники полиции спецназа, Нацгвардии, прокуратура и СБУ.

СМИ информирует, что через каждые 100 метров на полевых дорогах недалеко от Сорочинцев стоят патрули.

Утром 23 июля на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебозавода) в Полтаве сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Днем 32-летний полтавчанин отпустил заложника, бросил автомобиль и скрылся в лесопосадке.

Со своей стороны заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник – это Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р. Был судим в 2007 г. за мелкую кражу, в 2008 г. - за мошенничество, в 2014 г. за производство или хранение наркотиков и кражу.