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Злоумышленником, который взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату в Полтаве, является 32-летний ранее судимый местный житель.

Об этом сообщает издание «Полтавщина».

По информации авторов телеграмм-канала PavlovskyNews, имя террориста – Скрипник Роман Николаевич. Ранее его осуждали за хранение и сбыт наркотиков.

По данным реестра судебных решений, Роман Скрипник женат и имеет ребенка. Он принимал участие в АТО и в 2019 году был осужден Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков (ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 309 УК).

Этот реестр также содержит данные, что человек с таким же именем был осужден за кражу в декабре 2014 года. Мужчину приговорили к 3 годам условно. В феврале 2015 года его призвали на военную службу. На начало 2016 году он вышел в запас. В марте 2017 человек с таким же именем, по решению суда, был принудительно отправлен ​​на стационарное лечение в Полтавской областной психбольнице с диагнозом «острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим». Далее, в 2019-м, был приговор за кражу и наркотики, а 1 июня 2020 - 10,2 тыс. грн штрафа и лишение водительского удостоверения на 1 год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, сегодня около 9:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебозавода) в Полтаве сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
ForUm

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