Министр культуры и информационной политики Алексанр Ткаченко в интервью Радио Свобода сказал, что не хочет больше возвращаться к обсуждению сюжета, который вышел на канале «1+1» в прошлом году в разгар президентской кампании и в котором говорилось о возможной причастности Петра Порошенко к смерти родного брата.

Зато Ткаченко предложил поговорить о «медиасреде, с которой мы имеем дело сейчас».

«Что касается этого вопроса, который мне повторяют практически каждый раз, я бы хотел вернуться к тому, что делают так называемые каналы порошенковского пула сегодня. Почему вопрос об их партийной принадлежности и то, что они себе там позволяют, мало у кого возникает. Зато все помнят один нюанс, который произошел за время избирательной кампании. Да, он противоречив, неоднозначен. Но это один нюанс. Давайте поговорим о том, с какой медиасредой мы имеем дело сейчас. Почему об этом одном нюансе вспоминают? Потому что на самом деле он был единственный. Больше ничего такого не было. И там была точка зрения человека, которого цитировали по поводу этой информации. И возвращаться снова к этой истории не хочу», - заявил Ткаченко.

Отвечая на вопрос, кому принадлежала идея выдать в эфир сюжет о возможной причастности Порошенко к смерти брата, Ткаченко, тогдашний глава «1+1», сказал, что он «не многорукий Шива, я не могу угнаться за всем и давать все идеи».

23 марта в программе «Украинские сенсации» на телеканале «1+1» журналисты рассказали о возможной причастности Петра Порошенко к заказным убийствам, в частности к смерти родного брата. «Они перешли границу», - прокомментировал тогда Порошенко. Пресс-служба Порошенко не ответила на запрос Радио Свобода, подал и он в суд, а главный представитель канала «1+1» сказал, что такого иска не было.